Ціна aiDAOvc (AIDAOVC)
Поточна ціна aiDAOvc (AIDAOVC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 177.66K USD. Ціна AIDAOVC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності aiDAOvc:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.06K USD
- зміна ціни aiDAOvc протягом дня — -9.12%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни aiDAOvc до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни aiDAOvc до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни aiDAOvc до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни aiDAOvc до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.12%
|30 днів
|$ 0
|-54.97%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін aiDAOvc: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.25%
-9.12%
+43.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
aiDAOvc is an Agent investment DAO where Sora, can auto-trade Solana tokens, learning from community input to refine her trading strategies. Profits from trades are airdropped to token holders, while Sora learns to identify trusted members of the DAO. Sora can auto-trade Solana tokens, learning from community input to refine her trading strategies. Profits from trades are airdropped to token holders.
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