Сьогоднішня ціна aiDAOvc (AIDAOVC)

Поточна ціна aiDAOvc (AIDAOVC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 177.66K USD. Ціна AIDAOVC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності aiDAOvc:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.06K USD

- зміна ціни aiDAOvc протягом дня — -9.12%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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