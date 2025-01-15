Ціна AIDA (AIDA)
Поточна ціна AIDA (AIDA) сьогодні становить 0.00441921 USD з ринковою капіталізацією $ 4.42M USD. Ціна AIDA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AIDA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 123.68K USD
- зміна ціни AIDA протягом дня — -14.25%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AIDA до USD становила $ -0.00073475954096635.
За останні 30 днів зміна ціни AIDA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AIDA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AIDA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00073475954096635
|-14.25%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AIDA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.65%
-14.25%
+16.61%
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