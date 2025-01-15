Сьогоднішня ціна AIDA (AIDA)

Поточна ціна AIDA (AIDA) сьогодні становить 0.00441921 USD з ринковою капіталізацією $ 4.42M USD. Ціна AIDA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AIDA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 123.68K USD

- зміна ціни AIDA протягом дня — -14.25%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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