Токеноміка AicroStrategy (AISTR) Дізнайтеся ключову інформацію про AicroStrategy (AISTR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AicroStrategy (AISTR) We are bringing MicroStrategy onchain, to the new hub of Ethereum defi - Base. AicroStrategy is an AI first hedge fund that will leverage cbBTC holdings to maximize exposure to Bitcoin. Raised funds will be used to buy cbBTC and those Bitcoin will be deployed to carefully chosen defi protocols to maximize safety and leverage. Our initial plan is to deposit to Aave, borrow USDC, buy more cbBTC and repeat the process. Our AI powered algorithms will determine the optimal leverage ratios to execute our plan. Офіційний вебсайт: https://aicrostrategy.com Купити AISTR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни AicroStrategy (AISTR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AicroStrategy (AISTR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 356,22K $ 356,22K $ 356,22K Загальна пропозиція: $ 1,10B $ 1,10B $ 1,10B Циркуляційна пропозиція: $ 1,10B $ 1,10B $ 1,10B FDV (повністю розведена вартість): $ 356,22K $ 356,22K $ 356,22K Історичний максимум: $ 0,01688395 $ 0,01688395 $ 0,01688395 Історичний мінімум: $ 0,00006331 $ 0,00006331 $ 0,00006331 Поточна ціна: $ 0,00032384 $ 0,00032384 $ 0,00032384 Дізнайтеся більше про ціну AicroStrategy (AISTR)

Токеноміка AicroStrategy (AISTR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AicroStrategy (AISTR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AISTR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AISTR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AISTR, досліджуйте ціну токена AISTR в реальному часі!

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