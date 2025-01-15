Ціна AicroStrategy (AISTR)
Поточна ціна AicroStrategy (AISTR) сьогодні становить 0.00339273 USD з ринковою капіталізацією $ 4.07M USD. Ціна AISTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AicroStrategy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 389.13K USD
- зміна ціни AicroStrategy протягом дня — +78.47%
- циркуляційна пропозиція – 1.10B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AicroStrategy до USD становила $ +0.00149177.
За останні 30 днів зміна ціни AicroStrategy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AicroStrategy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AicroStrategy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00149177
|+78.47%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AicroStrategy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.26%
+78.47%
-6.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are bringing MicroStrategy onchain, to the new hub of Ethereum defi - Base. AicroStrategy is an AI first hedge fund that will leverage cbBTC holdings to maximize exposure to Bitcoin. Raised funds will be used to buy cbBTC and those Bitcoin will be deployed to carefully chosen defi protocols to maximize safety and leverage. Our initial plan is to deposit to Aave, borrow USDC, buy more cbBTC and repeat the process. Our AI powered algorithms will determine the optimal leverage ratios to execute our plan.
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