Сьогоднішня ціна Aicolabs

Поточна ціна Aicolabs (AICO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AICO до USD становить $ 0 за AICO.

Aicolabs наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 19 942,28, з циркуляційною пропозицією у 100,00B AICO. Протягом останніх 24 годин AICO торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AICO змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Aicolabs (AICO)

Ринкова капіталізація $ 19,94K$ 19,94K $ 19,94K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19,94K$ 19,94K $ 19,94K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Aicolabs — $ 19,94K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AICO — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,94K.