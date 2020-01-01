Токеноміка AICM Marketplace (AICM) Дізнайтеся ключову інформацію про AICM Marketplace (AICM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AICM Marketplace (AICM) AICM is an AI-powered, blockchain-driven marketplace redefining e-commerce. Starting with custom apparel, we enable creators and vendors to trade and scale whatever they want with transparency and security. Our mission is to revolutionize commerce by merging cutting-edge AI tools with decentralized blockchain technology, paving the way for the future of global trade. The $AICM token powers our AI-driven, blockchain-backed marketplace, enabling seamless transactions, rewards, and exclusive benefits. Офіційний вебсайт: https://aicm.store/ Купити AICM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни AICM Marketplace (AICM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AICM Marketplace (AICM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 706,88K $ 706,88K $ 706,88K Загальна пропозиція: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Циркуляційна пропозиція: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 706,88K $ 706,88K $ 706,88K Історичний максимум: $ 0,04414665 $ 0,04414665 $ 0,04414665 Історичний мінімум: $ 0,00145901 $ 0,00145901 $ 0,00145901 Поточна ціна: $ 0,00353499 $ 0,00353499 $ 0,00353499 Дізнайтеся більше про ціну AICM Marketplace (AICM)

Токеноміка AICM Marketplace (AICM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AICM Marketplace (AICM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AICM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AICM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AICM, досліджуйте ціну токена AICM в реальному часі!

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