Ціна AICM Marketplace (AICM)
Поточна ціна AICM Marketplace (AICM) сьогодні становить 0.03191844 USD з ринковою капіталізацією $ 6.41M USD. Ціна AICM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AICM Marketplace:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 188.18K USD
- зміна ціни AICM Marketplace протягом дня — -9.70%
- циркуляційна пропозиція – 200.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AICM Marketplace до USD становила $ -0.00343169884974952.
За останні 30 днів зміна ціни AICM Marketplace до USD становила $ +0.0168315126.
За останні 60 днів зміна ціни AICM Marketplace до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AICM Marketplace до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00343169884974952
|-9.70%
|30 днів
|$ +0.0168315126
|+52.73%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AICM Marketplace: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.93%
-9.70%
+104.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AICM is an AI-powered, blockchain-driven marketplace redefining e-commerce. Starting with custom apparel, we enable creators and vendors to trade and scale whatever they want with transparency and security. Our mission is to revolutionize commerce by merging cutting-edge AI tools with decentralized blockchain technology, paving the way for the future of global trade. The $AICM token powers our AI-driven, blockchain-backed marketplace, enabling seamless transactions, rewards, and exclusive benefits.
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