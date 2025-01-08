Сьогоднішня ціна AICM Marketplace (AICM)

Поточна ціна AICM Marketplace (AICM) сьогодні становить 0.03191844 USD з ринковою капіталізацією $ 6.41M USD. Ціна AICM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AICM Marketplace:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 188.18K USD

- зміна ціни AICM Marketplace протягом дня — -9.70%

- циркуляційна пропозиція – 200.00M USD

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