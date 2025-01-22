Ціна Aiccelerate (AICC)
Поточна ціна Aiccelerate (AICC) сьогодні становить 0.078482 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AICC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aiccelerate:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.26M USD
- зміна ціни Aiccelerate протягом дня — +53.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aiccelerate до USD становила $ +0.02722606.
За останні 30 днів зміна ціни Aiccelerate до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Aiccelerate до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Aiccelerate до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02722606
|+53.12%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Aiccelerate: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.70%
+53.12%
+12.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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