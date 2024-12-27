Сьогоднішня ціна AICAT (AICAT)

Поточна ціна AICAT (AICAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 39.99K USD. Ціна AICAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AICAT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.03 USD

- зміна ціни AICAT протягом дня — -0.28%

- циркуляційна пропозиція – 997.27M USD

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