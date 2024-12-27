Ціна AICAT (AICAT)
Поточна ціна AICAT (AICAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 39.99K USD. Ціна AICAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AICAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.03 USD
- зміна ціни AICAT протягом дня — -0.28%
- циркуляційна пропозиція – 997.27M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AICAT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AICAT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AICAT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AICAT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.28%
|30 днів
|$ 0
|-91.17%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AICAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.67%
-0.28%
-46.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AICAT simply involves AI + CAT dancing that’s gone viral all over tiktok and instagram reels. Cute & funny. The AICAT Coin project is likely a cryptocurrency or blockchain-based initiative that have gained attention due to its viral nature, possibly leveraging artificial intelligence (AI) and blockchain technology. AICAT Project relies on attention of degens. It is revolutionizing the way AI and cryptocurrency interact, merging the best of both worlds into one innovative digital asset.
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