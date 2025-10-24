Інформація щодо ціни aibrk (AIBRK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00420528$ 0,00420528 $ 0,00420528 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +2,17% Зміна ціни (1 дн.) +3,18% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,05% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,05%

Актуальна ціна aibrk (AIBRK) становить --. За останні 24 години AIBRK торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AIBRK становить $ 0,00420528, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то AIBRK змінився на +2,17% за останню годину, +3,18% за 24 години та на -2,05% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо aibrk (AIBRK)

Ринкова капіталізація $ 385,36K$ 385,36K $ 385,36K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 385,36K$ 385,36K $ 385,36K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація aibrk — $ 385,36K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AIBRK — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 385,36K.