Інформація щодо ціни aiAPIS (APIS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,01165608$ 0,01165608 $ 0,01165608 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -8,52% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,52%

Актуальна ціна aiAPIS (APIS) становить --. За останні 24 години APIS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум APIS становить $ 0,01165608, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то APIS змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -8,52% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо aiAPIS (APIS)

Ринкова капіталізація $ 9,43K$ 9,43K $ 9,43K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,17K$ 10,17K $ 10,17K Циркуляційне постачання 91,43M 91,43M 91,43M Загальна пропозиція 98 623 382,30848566 98 623 382,30848566 98 623 382,30848566

Поточна ринкова капіталізація aiAPIS — $ 9,43K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція APIS — 91,43M, зі загальною пропозицією 98623382.30848566. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,17K.