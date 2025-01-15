Ціна ai99x (AI99X)
Поточна ціна ai99x (AI99X) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 172.80K USD. Ціна AI99X до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ai99x:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.68K USD
- зміна ціни ai99x протягом дня — +57.09%
- циркуляційна пропозиція – 949.94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ai99x до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ai99x до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ai99x до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ai99x до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+57.09%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ai99x: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.71%
+57.09%
-73.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Agent 99x is an innovative AI agent experiment designed to autonomously execute airdrops of its native token and tokens from other AI agents. It operates through a streamlined process of fetching, verifying, and airdropping addresses that interact with it. In addition to airdrop execution, Agent 99x also provides AI-driven intelligence, including trending cryptocurrency news and other relevant insights, making it a multifaceted tool for the crypto and AI ecosystems.
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