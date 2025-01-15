Сьогоднішня ціна ai99x (AI99X)

Поточна ціна ai99x (AI99X) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 172.80K USD. Ціна AI99X до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ai99x:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.68K USD

- зміна ціни ai99x протягом дня — +57.09%

- циркуляційна пропозиція – 949.94M USD

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