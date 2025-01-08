Ціна ai9000 (AI9000)
Поточна ціна ai9000 (AI9000) сьогодні становить 0.02803369 USD з ринковою капіталізацією $ 28.21M USD. Ціна AI9000 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ai9000:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.58M USD
- зміна ціни ai9000 протягом дня — -18.77%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ai9000 до USD становила $ -0.00648130446297533.
За останні 30 днів зміна ціни ai9000 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ai9000 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ai9000 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00648130446297533
|-18.77%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ai9000: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.11%
-18.77%
+225.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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