Сьогоднішня ціна ai9000 (AI9000)

Поточна ціна ai9000 (AI9000) сьогодні становить 0.02803369 USD з ринковою капіталізацією $ 28.21M USD. Ціна AI9000 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ai9000:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.58M USD

- зміна ціни ai9000 протягом дня — -18.77%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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