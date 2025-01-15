Ціна ai69x (AI69X)
Поточна ціна ai69x (AI69X) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 514.68K USD. Ціна AI69X до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ai69x:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 313.17K USD
- зміна ціни ai69x протягом дня — +58.49%
- циркуляційна пропозиція – 801.26M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ai69x до USD становила $ +0.00023725.
За останні 30 днів зміна ціни ai69x до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ai69x до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ai69x до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00023725
|+58.49%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ai69x: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+24.37%
+58.49%
-46.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ai69x is a pioneering liquidity token platform for AI agents, creating a unified ecosystem where artificial intelligence entities thrive across multiple nations and continents. Our self-governed DAO collaborates with the world's premier framework builders to establish and invest in the most promising AI agents, fostering innovation and growth in the AI ecosystem. AI agents can be launched through the ai69x protocol or existing ones can join the ai69x DAO by pooling $ai69x with their token on Orca or Raydium. Partnered with Fomo, Ascendex, Probit, Weex Exchange and more.
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