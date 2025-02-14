Ціна ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK)
Поточна ціна ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) сьогодні становить 0.00005274 USD з ринковою капіталізацією $ 51.11K USD. Ціна GUDTEK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ai16zterminalfartARCzereLLMswarm:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.11K USD
- зміна ціни ai16zterminalfartARCzereLLMswarm протягом дня — -19.52%
- циркуляційна пропозиція – 968.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ai16zterminalfartARCzereLLMswarm до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ai16zterminalfartARCzereLLMswarm до USD становила $ -0.0000509290.
За останні 60 днів зміна ціни ai16zterminalfartARCzereLLMswarm до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ai16zterminalfartARCzereLLMswarm до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-19.52%
|30 днів
|$ -0.0000509290
|-96.56%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ai16zterminalfartARCzereLLMswarm: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-19.52%
-39.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$gudtek is the ultimate amalgamation of the most influential AI coins on the Solana blockchain, embodying the spirit of memes, technology, and community. with the ai leading the season why not we make something of good quality . gudtek is just a memecoin on the ai thesis no utility just meme. we've just had a good launch on major platform and also doing really well marketing campagnes running atm
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