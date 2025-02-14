Сьогоднішня ціна ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK)

Поточна ціна ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) сьогодні становить 0.00005274 USD з ринковою капіталізацією $ 51.11K USD. Ціна GUDTEK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ai16zterminalfartARCzereLLMswarm:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.11K USD

- зміна ціни ai16zterminalfartARCzereLLMswarm протягом дня — -19.52%

- циркуляційна пропозиція – 968.99M USD

Отримуйте оновлення цін GUDTEK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GUDTEK.