Сьогоднішня ціна ai16zeliza

Поточна ціна ai16zeliza (ELIZA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.71% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ELIZA до USD становить $ 0 за ELIZA.

ai16zeliza наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 83,762, з циркуляційною пропозицією у 961.06M ELIZA. Протягом останніх 24 годин ELIZA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.04357783, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ELIZA змінився на 0.00% за останню годину та на +3.19% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо ai16zeliza (ELIZA)

Ринкова капіталізація $ 83.76K$ 83.76K $ 83.76K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 83.76K$ 83.76K $ 83.76K Циркуляційне постачання 961.06M 961.06M 961.06M Загальна пропозиція 961,063,259.63 961,063,259.63 961,063,259.63

Поточна ринкова капіталізація ai16zeliza — $ 83.76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ELIZA — 961.06M, зі загальною пропозицією 961063259.63. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 83.76K.