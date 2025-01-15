Сьогоднішня ціна AI Virtual Agents (AIVIA)

Поточна ціна AI Virtual Agents (AIVIA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 433.29K USD. Ціна AIVIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AI Virtual Agents:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.78K USD

- зміна ціни AI Virtual Agents протягом дня — -1.62%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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