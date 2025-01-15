Ціна AI Virtual Agents (AIVIA)
Поточна ціна AI Virtual Agents (AIVIA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 433.29K USD. Ціна AIVIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AI Virtual Agents:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.78K USD
- зміна ціни AI Virtual Agents протягом дня — -1.62%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AI Virtual Agents до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AI Virtual Agents до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AI Virtual Agents до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AI Virtual Agents до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.62%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AI Virtual Agents: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.43%
-1.62%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$AIVIA is the cryptocurrency powering the AI Virtual Agents ecosystem, currently built on Solana, with future support planned for BASE and BNB Smart Chain to enable multi-chain compatibility. The platform integrates an AI Agent Marketplace that aggregates various AI virtual agents tailored to industries like healthcare, finance, and e-commerce. It allows businesses to automate workflows and enhance customer interactions, while developers can create and monetize innovative AI solutions. Core features include cross-chain operability, tools for onboarding new agents, and a training hub to refine agent performance, incentivized by $AIVIA rewards. The project aims to revolutionize AI-driven interactions across industries with seamless blockchain integration and advanced developer tools.
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