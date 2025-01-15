Ціна AI VERTEX by Virtuals (VERTEX)
Поточна ціна AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 294.07K USD. Ціна VERTEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AI VERTEX by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.05K USD
- зміна ціни AI VERTEX by Virtuals протягом дня — +114.41%
- циркуляційна пропозиція – 960.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AI VERTEX by Virtuals до USD становила $ +0.00016346.
За останні 30 днів зміна ціни AI VERTEX by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AI VERTEX by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AI VERTEX by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00016346
|+114.41%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AI VERTEX by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+18.35%
+114.41%
--
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