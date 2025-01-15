Сьогоднішня ціна AI VERTEX by Virtuals (VERTEX)

Поточна ціна AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 294.07K USD. Ціна VERTEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AI VERTEX by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.05K USD

- зміна ціни AI VERTEX by Virtuals протягом дня — +114.41%

- циркуляційна пропозиція – 960.00M USD

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