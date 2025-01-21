Сьогоднішня ціна AI Surf (AISC)

Поточна ціна AI Surf (AISC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AISC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AI Surf:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.06K USD

- зміна ціни AI Surf протягом дня — +1.99%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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