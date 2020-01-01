Токеноміка AI Slop (AISLOP) Дізнайтеся ключову інформацію про AI Slop (AISLOP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AI Slop (AISLOP) AISlop is a memecoin project centered around building a viral media platform, akin to a modern-day Worldstar, but powered entirely by AI-generated content. The project's mission is to flood the internet with short-form, absurd, and hilarious videos that captivate audiences and spread rapidly across social platforms. Unlike traditional meme pages, AISlop leverages artificial intelligence to both create and curate all its videos—setting it apart with a unique, chaotic flavor of entertainment. At its core, AISlop is not just a coin; it’s a movement to redefine humor and virality in the AI age. Офіційний вебсайт: https://aislop.app/ Купити AISLOP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни AI Slop (AISLOP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AI Slop (AISLOP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 502,31K $ 502,31K $ 502,31K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 502,31K $ 502,31K $ 502,31K Історичний максимум: $ 0,00304386 $ 0,00304386 $ 0,00304386 Історичний мінімум: $ 0,00008645 $ 0,00008645 $ 0,00008645 Поточна ціна: $ 0,00049612 $ 0,00049612 $ 0,00049612 Дізнайтеся більше про ціну AI Slop (AISLOP)

Токеноміка AI Slop (AISLOP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AI Slop (AISLOP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AISLOP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AISLOP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AISLOP, досліджуйте ціну токена AISLOP в реальному часі!

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