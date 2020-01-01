Токеноміка AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) Дізнайтеся ключову інформацію про AI ROCKET by Virtuals (ROCKET), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) AI Rocket is an AI-agent terminal designed to be the ultimate AI, ruling over other AIs in the crypto space. Daily alpha detection. Multi-lingual AI. Here’s what makes AI ROCKET the ultimate degen toolkit: Alpha Detection: Predict the Future, Today Why wait for trends to blow up when you can see them forming? What We Scrape: Twitter mentions, Telegram chatter, retweets, likes, and message spikes. How We Detect: Advanced AI identifies patterns and highlights projects and narratives gaining traction. The Edge: Spot trends 3-7 days ahead of the herd. No more guessing. No more FOMO. You’re the one creating the FOMO. Due Diligence Tool: Analyze Like a Pro DYOR? We made it so easy, you’ll wonder how you ever lived without it. What We Track: Website Traffic: Is the project gaining attention? Telegram Engagement: Are members active, or is it just bot city? Twitter Metrics: Growth in followers, mentions, and interaction rates. Output: A consolidated, no-nonsense report detailing a project’s social momentum. Whether you’re deciding to ape in or pass, this tool ensures you’re making data-driven moves. Daily Narratives: Stay Ahead of the Meta Narratives drive markets. Period. AI ROCKET keeps you at the forefront. Sources: Google Trends data. Sector-specific market cap growth. Keyword spikes across crypto platforms. Output: Daily updates on emerging narratives and categories gaining traction. Be the first to know when a sector like AI tokens or ZK-rollups starts popping. You won’t just ride the wave—you’ll lead it. Automated Social Exposure: Build Clout on Autopilot Why grind for engagement when you can automate it? How It Works: AI auto-replies to Twitter mentions with contextually relevant messages. Boosts visibility and interaction while making you look like a pro. The Result: More engagement. More followers. More clout. Your social presence will go from zero to hero without breaking a sweat. Офіційний вебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/12722 Whitepaper: https://ai-rocket.gitbook.io/docs Купити ROCKET зараз!

Токеноміка та аналіз ціни AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AI ROCKET by Virtuals (ROCKET), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,15M $ 1,15M $ 1,15M Загальна пропозиція: $ 998,77M $ 998,77M $ 998,77M Циркуляційна пропозиція: $ 745,34M $ 745,34M $ 745,34M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,54M $ 1,54M $ 1,54M Історичний максимум: $ 0,02364412 $ 0,02364412 $ 0,02364412 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00154668 $ 0,00154668 $ 0,00154668 Дізнайтеся більше про ціну AI ROCKET by Virtuals (ROCKET)

Токеноміка AI ROCKET by Virtuals (ROCKET): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ROCKET, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ROCKET, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ROCKET, досліджуйте ціну токена ROCKET в реальному часі!

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