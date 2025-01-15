Сьогоднішня ціна AI ROCKET by Virtuals (ROCKET)

Поточна ціна AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) сьогодні становить 0.01299273 USD з ринковою капіталізацією $ 7.02M USD. Ціна ROCKET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AI ROCKET by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 318.32K USD

- зміна ціни AI ROCKET by Virtuals протягом дня — +28.09%

- циркуляційна пропозиція – 539.86M USD

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