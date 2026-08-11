Сьогоднішня ціна AI Powered Finance

Поточна ціна AI Powered Finance (AIPF) сьогодні становить $ 0.700879, зі зміною 8.53% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AIPF до USD становить $ 0.700879 за AIPF.

AI Powered Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 39,602,420, з циркуляційною пропозицією у 56.50M AIPF. Протягом останніх 24 годин AIPF торгувався між $ 0.701484 (мінімум) та $ 0.754841 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2.23, тоді як історичний мінімум — $ 0.610717.

У короткостроковій динаміці AIPF змінився на -0.84% за останню годину та на +0.45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 504.75K.

Ринкова інформація щодо AI Powered Finance (AIPF)

Ринкова капіталізація $ 39.60M$ 39.60M $ 39.60M Обсяг (за 24 год) $ 504.75K$ 504.75K $ 504.75K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 39.60M$ 39.60M $ 39.60M Циркуляційне постачання 56.50M 56.50M 56.50M Загальна пропозиція 56,504,065.84310554 56,504,065.84310554 56,504,065.84310554

Поточна ринкова капіталізація AI Powered Finance — $ 39.60M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 504.75K. Циркуляційна пропозиція AIPF — 56.50M, зі загальною пропозицією 56504065.84310554. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 39.60M.