Сьогоднішня ціна AI Power Grid (AIPG)

Поточна ціна AI Power Grid (AIPG) сьогодні становить 0.01965659 USD з ринковою капіталізацією $ 1.92M USD. Ціна AIPG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AI Power Grid:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.97K USD

- зміна ціни AI Power Grid протягом дня — +1.35%

- циркуляційна пропозиція – 97.53M USD

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