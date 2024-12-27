Ціна AI Power Grid (AIPG)
Поточна ціна AI Power Grid (AIPG) сьогодні становить 0.01965659 USD з ринковою капіталізацією $ 1.92M USD. Ціна AIPG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AI Power Grid:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.97K USD
- зміна ціни AI Power Grid протягом дня — +1.35%
- циркуляційна пропозиція – 97.53M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AI Power Grid до USD становила $ +0.00026137.
За останні 30 днів зміна ціни AI Power Grid до USD становила $ +0.0191010731.
За останні 60 днів зміна ціни AI Power Grid до USD становила $ +0.0373320768.
За останні 90 днів зміна ціни AI Power Grid до USD становила $ +0.00661041603808414.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00026137
|+1.35%
|30 днів
|$ +0.0191010731
|+97.17%
|60 днів
|$ +0.0373320768
|+189.92%
|90 днів
|$ +0.00661041603808414
|+50.67%
Останній аналіз цін AI Power Grid: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.40%
+1.35%
+23.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The AI Power Grid (AIPG) project is a groundbreaking initiative aimed at democratizing open-source and local generative AI. AIPG incentivizes a global network of worker nodes to host and process AI workloads. This not only enhances the accessibility of cutting-edge AI technologies but also fosters a more collaborative and inclusive AI development ecosystem. The project envisions a future where AI advancements are shared openly to benefit human creativity and productivity on a global scale.
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