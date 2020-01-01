Токеноміка AI Market Compass (AIM) Дізнайтеся ключову інформацію про AI Market Compass (AIM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AI Market Compass (AIM) Market Compass is an AI-driven search layer for Web3, utilizing AI and Big Data to analyze market sentiment and predict trends. At launch, Market Compass gathers data from X (formerly Twitter) and web scraping using Commune AI's Subnet 17. The Challenge of Early Identification of High-Potential Blockchain Technologies In the fast-paced world of blockchain technologies, identifying high-potential projects at an early stage presents a significant challenge for investors. Market trends can shift rapidly, and distinguishing between fleeting fads and genuine innovations requires a deep understanding of the underlying technologies and market dynamics. At Market Compass, we recognize this challenge and are driven by the desire to provide investors with the tools and insights they need to stay ahead of the curve and capitalize on emerging opportunities. Harnessing Collective Intelligence of Online Communities for Signal Detection Online communities play a crucial role in shaping the narrative and direction of the blockchain industry. From social media platforms to discussion forums and messaging channels, these communities are hubs of collective intelligence, where valuable insights and signals can be gleaned from the conversations, opinions, and sentiments of participants. At Market Compass, we leverage advanced data gathering and analysis techniques to harness the collective intelligence of online communities for signal detection, enabling investors to uncover hidden opportunities and make informed investment decisions. Офіційний вебсайт: https://marketcompass.ai/ Купити AIM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни AI Market Compass (AIM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AI Market Compass (AIM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 237,84K $ 237,84K $ 237,84K Загальна пропозиція: $ 64,54M $ 64,54M $ 64,54M Циркуляційна пропозиція: $ 39,54M $ 39,54M $ 39,54M FDV (повністю розведена вартість): $ 388,21K $ 388,21K $ 388,21K Історичний максимум: $ 0,095809 $ 0,095809 $ 0,095809 Історичний мінімум: $ 0,00601422 $ 0,00601422 $ 0,00601422 Поточна ціна: $ 0,00601486 $ 0,00601486 $ 0,00601486 Дізнайтеся більше про ціну AI Market Compass (AIM)

Токеноміка AI Market Compass (AIM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AI Market Compass (AIM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AIM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AIM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AIM, досліджуйте ціну токена AIM в реальному часі!

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