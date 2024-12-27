Сьогоднішня ціна AI Market Compass (AIM)

Поточна ціна AI Market Compass (AIM) сьогодні становить 0.060804 USD з ринковою капіталізацією $ 2.40M USD. Ціна AIM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AI Market Compass:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.95K USD

- зміна ціни AI Market Compass протягом дня — -3.65%

- циркуляційна пропозиція – 39.54M USD

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