Ціна AI Market Compass (AIM)
Поточна ціна AI Market Compass (AIM) сьогодні становить 0.060804 USD з ринковою капіталізацією $ 2.40M USD. Ціна AIM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AI Market Compass:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.95K USD
- зміна ціни AI Market Compass протягом дня — -3.65%
- циркуляційна пропозиція – 39.54M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AI Market Compass до USD становила $ -0.00230478211442001.
За останні 30 днів зміна ціни AI Market Compass до USD становила $ +0.0875011757.
За останні 60 днів зміна ціни AI Market Compass до USD становила $ +0.0750572419.
За останні 90 днів зміна ціни AI Market Compass до USD становила $ +0.025968207628611125.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00230478211442001
|-3.65%
|30 днів
|$ +0.0875011757
|+143.91%
|60 днів
|$ +0.0750572419
|+123.44%
|90 днів
|$ +0.025968207628611125
|+74.54%
Останній аналіз цін AI Market Compass: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.20%
-3.65%
+13.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Market Compass is an AI-driven search layer for Web3, utilizing AI and Big Data to analyze market sentiment and predict trends. At launch, Market Compass gathers data from X (formerly Twitter) and web scraping using Commune AI's Subnet 17. The Challenge of Early Identification of High-Potential Blockchain Technologies In the fast-paced world of blockchain technologies, identifying high-potential projects at an early stage presents a significant challenge for investors. Market trends can shift rapidly, and distinguishing between fleeting fads and genuine innovations requires a deep understanding of the underlying technologies and market dynamics. At Market Compass, we recognize this challenge and are driven by the desire to provide investors with the tools and insights they need to stay ahead of the curve and capitalize on emerging opportunities. Harnessing Collective Intelligence of Online Communities for Signal Detection Online communities play a crucial role in shaping the narrative and direction of the blockchain industry. From social media platforms to discussion forums and messaging channels, these communities are hubs of collective intelligence, where valuable insights and signals can be gleaned from the conversations, opinions, and sentiments of participants. At Market Compass, we leverage advanced data gathering and analysis techniques to harness the collective intelligence of online communities for signal detection, enabling investors to uncover hidden opportunities and make informed investment decisions.
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