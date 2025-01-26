Ціна AI INU (AIINU)
Поточна ціна AI INU (AIINU) сьогодні становить 0.00921759 USD з ринковою капіталізацією $ 4.01M USD. Ціна AIINU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AI INU:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.32K USD
- зміна ціни AI INU протягом дня — +0.66%
- циркуляційна пропозиція – 434.94M USD
Отримуйте оновлення цін AIINU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AIINU.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AI INU до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AI INU до USD становила $ -0.0023207329.
За останні 60 днів зміна ціни AI INU до USD становила $ -0.0051697351.
За останні 90 днів зміна ціни AI INU до USD становила $ -0.00939335563215692.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.66%
|30 днів
|$ -0.0023207329
|-25.17%
|60 днів
|$ -0.0051697351
|-56.08%
|90 днів
|$ -0.00939335563215692
|-50.47%
Останній аналіз цін AI INU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.55%
+0.66%
-13.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AI Inu is the AI dog coin for the people. Based on decentralizing AI for everyone.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 AIINU до AUD
A$0.0145637922
|1 AIINU до GBP
￡0.007374072
|1 AIINU до EUR
€0.0087567105
|1 AIINU до USD
$0.00921759
|1 AIINU до MYR
RM0.0402808683
|1 AIINU до TRY
₺0.3285149076
|1 AIINU до JPY
¥1.43794404
|1 AIINU до RUB
₽0.901480302
|1 AIINU до INR
₹0.7943719062
|1 AIINU до IDR
Rp148.6707856377
|1 AIINU до PHP
₱0.5369246175
|1 AIINU до EGP
￡E.0.4634604252
|1 AIINU до BRL
R$0.0544759569
|1 AIINU до CAD
C$0.0131811537
|1 AIINU до BDT
৳1.1219650548
|1 AIINU до NGN
₦14.3575947117
|1 AIINU до UAH
₴0.3864013728
|1 AIINU до VES
Bs0.51618504
|1 AIINU до PKR
Rs2.5639648344
|1 AIINU до KZT
₸4.7660470854
|1 AIINU до THB
฿0.3092501445
|1 AIINU до TWD
NT$0.3017838966
|1 AIINU до CHF
Fr0.008295831
|1 AIINU до HKD
HK$0.0717128502
|1 AIINU до MAD
.د.م0.0918071964