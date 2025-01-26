Сьогоднішня ціна AI INU (AIINU)

Поточна ціна AI INU (AIINU) сьогодні становить 0.00921759 USD з ринковою капіталізацією $ 4.01M USD. Ціна AIINU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AI INU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.32K USD

- зміна ціни AI INU протягом дня — +0.66%

- циркуляційна пропозиція – 434.94M USD

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