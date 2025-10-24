Інформація щодо ціни AI GOD (AIG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1.70% Зміна ціни (1 дн.) +19.90% Зміна ціни (за 7 дн.) +8.38% Зміна ціни (за 7 дн.) +8.38%

Актуальна ціна AI GOD (AIG) становить --. За останні 24 години AIG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AIG становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то AIG змінився на +1.70% за останню годину, +19.90% за 24 години та на +8.38% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AI GOD (AIG)

Ринкова капіталізація $ 34.64K$ 34.64K $ 34.64K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 34.64K$ 34.64K $ 34.64K Циркуляційне постачання 994.53M 994.53M 994.53M Загальна пропозиція 994,531,064.8655504 994,531,064.8655504 994,531,064.8655504

Поточна ринкова капіталізація AI GOD — $ 34.64K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AIG — 994.53M, зі загальною пропозицією 994531064.8655504. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 34.64K.