Сьогоднішня ціна Ai GCR ($AIGCR)

Поточна ціна Ai GCR ($AIGCR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 732.74K USD. Ціна $AIGCR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ai GCR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 193.85K USD

- зміна ціни Ai GCR протягом дня — -9.04%

- циркуляційна пропозиція – 999.59M USD

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