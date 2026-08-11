Сьогоднішня ціна AI Fruits

Поточна ціна AI Fruits (AIFRUITS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6.67% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AIFRUITS до USD становить $ 0 за AIFRUITS.

AI Fruits наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 21,358, з циркуляційною пропозицією у 998.17M AIFRUITS. Протягом останніх 24 годин AIFRUITS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AIFRUITS змінився на +0.06% за останню годину та на +16.46% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо AI Fruits (AIFRUITS)

Ринкова капіталізація $ 21.36K$ 21.36K $ 21.36K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21.36K$ 21.36K $ 21.36K Циркуляційне постачання 998.17M 998.17M 998.17M Загальна пропозиція 998,170,278.47268 998,170,278.47268 998,170,278.47268

Поточна ринкова капіталізація AI Fruits — $ 21.36K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AIFRUITS — 998.17M, зі загальною пропозицією 998170278.47268. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21.36K.