Сьогоднішня ціна AI Factory (SN80)

Поточна ціна AI Factory (SN80) сьогодні становить 0,87499 USD з ринковою капіталізацією $ 694,20K USD. Ціна SN80 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AI Factory:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни AI Factory протягом дня — +23,88%

- циркуляційна пропозиція – 793,38K USD

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