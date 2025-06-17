Ціна AI Factory (SN80)
Поточна ціна AI Factory (SN80) сьогодні становить 0,87499 USD з ринковою капіталізацією $ 694,20K USD. Ціна SN80 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AI Factory:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни AI Factory протягом дня — +23,88%
- циркуляційна пропозиція – 793,38K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AI Factory до USD становила $ +0,168686.
За останні 30 днів зміна ціни AI Factory до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AI Factory до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AI Factory до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,168686
|+23,88%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AI Factory: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,35%
+23,88%
+9,68%
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