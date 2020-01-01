Токеноміка AI Crystal Node (AICRYNODE) Дізнайтеся ключову інформацію про AI Crystal Node (AICRYNODE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AI Crystal Node (AICRYNODE) The AI Crystal Node token is a utility token integral to the Crynode network, designed to facilitate access to AI-powered services within the ecosystem. This token is essential for both developers running AI nodes and users seeking AI services, making it a crucial part of Crynode’s functionality. Created through a fair launch, the token was distributed without any VC involvement, ensuring a community-focused approach. With a fixed supply, the token is intended to align incentives across the network, driving sustainable growth and engagement. This decentralized, community-first model aims to make AI services more accessible and equitable. Офіційний вебсайт: https://crynode.com/ Купити AICRYNODE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни AI Crystal Node (AICRYNODE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AI Crystal Node (AICRYNODE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 18,34K $ 18,34K $ 18,34K Загальна пропозиція: $ 998,77M $ 998,77M $ 998,77M Циркуляційна пропозиція: $ 998,77M $ 998,77M $ 998,77M FDV (повністю розведена вартість): $ 18,34K $ 18,34K $ 18,34K Історичний максимум: $ 0,00482648 $ 0,00482648 $ 0,00482648 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну AI Crystal Node (AICRYNODE)

Токеноміка AI Crystal Node (AICRYNODE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AI Crystal Node (AICRYNODE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AICRYNODE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AICRYNODE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AICRYNODE, досліджуйте ціну токена AICRYNODE в реальному часі!

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