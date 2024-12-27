Ціна AI Crystal Node (AICRYNODE)
Поточна ціна AI Crystal Node (AICRYNODE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 69.72K USD. Ціна AICRYNODE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AI Crystal Node:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.92K USD
- зміна ціни AI Crystal Node протягом дня — +14.05%
- циркуляційна пропозиція – 998.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AI Crystal Node до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AI Crystal Node до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AI Crystal Node до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AI Crystal Node до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+14.05%
|30 днів
|$ 0
|-96.95%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AI Crystal Node: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+6.21%
+14.05%
-62.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The AI Crystal Node token is a utility token integral to the Crynode network, designed to facilitate access to AI-powered services within the ecosystem. This token is essential for both developers running AI nodes and users seeking AI services, making it a crucial part of Crynode’s functionality. Created through a fair launch, the token was distributed without any VC involvement, ensuring a community-focused approach. With a fixed supply, the token is intended to align incentives across the network, driving sustainable growth and engagement. This decentralized, community-first model aims to make AI services more accessible and equitable.
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