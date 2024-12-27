Сьогоднішня ціна AI Crystal Node (AICRYNODE)

Поточна ціна AI Crystal Node (AICRYNODE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 69.72K USD. Ціна AICRYNODE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AI Crystal Node:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.92K USD

- зміна ціни AI Crystal Node протягом дня — +14.05%

- циркуляційна пропозиція – 998.97M USD

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