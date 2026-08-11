Яка зараз ціна AI Agent Layer?

Живуча ціна AI Agent Layer (AIFUN) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином AI Agent Layer позиціонується на ринку?

Наразі AI Agent Layer займає #7152 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴1937645.45940580160000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу AIFUN?

Обсяг токенів у обігу AIFUN становить 481918836.72513384 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін AI Agent Layer за останню добу?

За останню добу AI Agent Layer торгувався в діапазоні від ₴0E-15 (мінімум за 24 години) до ₴0E-15 (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки AI Agent Layer віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

AI Agent Layer досяг найвищого значення за всю історію — ₴6.08401987957766240000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують AIFUN?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для AI Agent Layer?

Поточне зміщення ціни на --% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Artificial Intelligence (AI),Launchpad,Base Ecosystem,AI Agents,AI Agent Launchpad. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.