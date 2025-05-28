Сьогоднішня ціна AI Agent Factory (AIAF)

Поточна ціна AI Agent Factory (AIAF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 137.84K USD. Ціна AIAF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AI Agent Factory:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни AI Agent Factory протягом дня — +13.57%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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