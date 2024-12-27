Ціна AhaToken (AHT)
Поточна ціна AhaToken (AHT) сьогодні становить 0.00507948 USD з ринковою капіталізацією $ 29.48M USD. Ціна AHT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AhaToken:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 601.71K USD
- зміна ціни AhaToken протягом дня — +1.71%
- циркуляційна пропозиція – 5.84B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AhaToken до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AhaToken до USD становила $ -0.0011800713.
За останні 60 днів зміна ціни AhaToken до USD становила $ +0.0008101222.
За останні 90 днів зміна ціни AhaToken до USD становила $ +0.000108890241235835.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.71%
|30 днів
|$ -0.0011800713
|-23.23%
|60 днів
|$ +0.0008101222
|+15.95%
|90 днів
|$ +0.000108890241235835
|+2.19%
Останній аналіз цін AhaToken: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.56%
+1.71%
+1.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aha is a knowledge Q&A platform where users can get their questions answered by experts in various fields. Users can acquire digital assets by posting questions, answers, and other content curation activities, which can generate additional profits. Aha also solves abusive activities such as unwanted advertising and P.R. content. Aha creates knowledge content that guarantees reliability and expertise
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