Сьогоднішня ціна AhaToken (AHT)

Поточна ціна AhaToken (AHT) сьогодні становить 0.00507948 USD з ринковою капіталізацією $ 29.48M USD. Ціна AHT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AhaToken:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 601.71K USD

- зміна ціни AhaToken протягом дня — +1.71%

- циркуляційна пропозиція – 5.84B USD

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