Сьогоднішня ціна Aguri (AGURI)

Поточна ціна Aguri (AGURI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 110.16K USD. Ціна AGURI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aguri:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.18 USD

- зміна ціни Aguri протягом дня — -0.36%

- циркуляційна пропозиція – 420.68T USD

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