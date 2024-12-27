Ціна Aguri (AGURI)
Поточна ціна Aguri (AGURI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 110.16K USD. Ціна AGURI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aguri:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.18 USD
- зміна ціни Aguri протягом дня — -0.36%
- циркуляційна пропозиція – 420.68T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aguri до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Aguri до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Aguri до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Aguri до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.36%
|30 днів
|$ 0
|-6.69%
|60 днів
|$ 0
|+7.59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Aguri: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.36%
-0.36%
-14.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aguri is a meme meme token dog theme, created on Ethereum chain (ERC-20), launched on uniswap, aguri will be famous dog theme meme token, let's be friends with Aguri. With 420,680,000,000,000 total supply, Aguri will locked the liquidity, we aim to be the most popular meme token, building up a healthy dog community, by implying several elements such as humor, education, and tips in the form of articles, events, etc.
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