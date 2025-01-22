Сьогоднішня ціна Agritech (AGT)

Поточна ціна Agritech (AGT) сьогодні становить 0.01266188 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AGT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Agritech:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.43K USD

- зміна ціни Agritech протягом дня — -1.09%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін AGT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AGT.