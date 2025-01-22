Сьогоднішня ціна AGRI FUTURE TOKEN (AGRF)

Поточна ціна AGRI FUTURE TOKEN (AGRF) сьогодні становить 1.47 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AGRF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AGRI FUTURE TOKEN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 335.79K USD

- зміна ціни AGRI FUTURE TOKEN протягом дня — -0.15%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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