Ціна AGRI FUTURE TOKEN (AGRF)
Поточна ціна AGRI FUTURE TOKEN (AGRF) сьогодні становить 1.47 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AGRF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AGRI FUTURE TOKEN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 335.79K USD
- зміна ціни AGRI FUTURE TOKEN протягом дня — -0.15%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AGRI FUTURE TOKEN до USD становила $ -0.002293155415971.
За останні 30 днів зміна ціни AGRI FUTURE TOKEN до USD становила $ -0.0682704750.
За останні 60 днів зміна ціни AGRI FUTURE TOKEN до USD становила $ -0.0682704750.
За останні 90 днів зміна ціни AGRI FUTURE TOKEN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.002293155415971
|-0.15%
|30 днів
|$ -0.0682704750
|-4.64%
|60 днів
|$ -0.0682704750
|-4.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AGRI FUTURE TOKEN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.25%
-0.15%
-4.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Agrifuture crypto: Revolutionizing agriculture through blockchain transparency and tokenized farming.
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