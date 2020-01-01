Токеноміка Agrello (DLT) Дізнайтеся ключову інформацію про Agrello (DLT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Agrello (DLT) Agrello is an Estonian high-tech company focusing on building borderless networks of trust powered by digital identities and signatures. Agrello’s products are built upon the strong digital identity, that connects the real person verification and strong authentication methods together to provide secure applications for customer on-boarding, secure transactions and electronic signatures. Agrello exists with the mandate to empower the digital economy and the people who drive it. Currently, Agrello products are available in app stores and enable people to trust each other regardless of whether or not they have ever met in person. Офіційний вебсайт: https://www.agrello.org/ Whitepaper: https://docs.agrello.org/Agrello-Self-Aware_Whitepaper-English.pdf Купити DLT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Agrello (DLT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Agrello (DLT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 20,88K $ 20,88K $ 20,88K Загальна пропозиція: $ 130,27M $ 130,27M $ 130,27M Циркуляційна пропозиція: $ 82,01M $ 82,01M $ 82,01M FDV (повністю розведена вартість): $ 33,17K $ 33,17K $ 33,17K Історичний максимум: $ 1,4 $ 1,4 $ 1,4 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00025459 $ 0,00025459 $ 0,00025459 Дізнайтеся більше про ціну Agrello (DLT)

Токеноміка Agrello (DLT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Agrello (DLT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DLT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DLT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DLT, досліджуйте ціну токена DLT в реальному часі!

Прогноз ціни DLT Хочете знати, куди рухається DLT? Наша сторінка прогнозу ціни DLT поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена DLT зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!