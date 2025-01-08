Ціна Agrello (DLT)
Поточна ціна Agrello (DLT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 69.81K USD. Ціна DLT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Agrello:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.09 USD
- зміна ціни Agrello протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 82.01M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Agrello до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Agrello до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Agrello до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Agrello до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+1.29%
|60 днів
|$ 0
|-63.00%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Agrello: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Agrello is an Estonian high-tech company focusing on building borderless networks of trust powered by digital identities and signatures. Agrello’s products are built upon the strong digital identity, that connects the real person verification and strong authentication methods together to provide secure applications for customer on-boarding, secure transactions and electronic signatures. Agrello exists with the mandate to empower the digital economy and the people who drive it. Currently, Agrello products are available in app stores and enable people to trust each other regardless of whether or not they have ever met in person.
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