Сьогоднішня ціна Agrello (DLT)

Поточна ціна Agrello (DLT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 69.81K USD. Ціна DLT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Agrello:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.09 USD

- зміна ціни Agrello протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 82.01M USD

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