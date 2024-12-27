Сьогоднішня ціна Agoric (BLD)

Поточна ціна Agoric (BLD) сьогодні становить 0.074901 USD з ринковою капіталізацією $ 49.95M USD. Ціна BLD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Agoric:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 190.36K USD

- зміна ціни Agoric протягом дня — -14.74%

- циркуляційна пропозиція – 666.10M USD

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