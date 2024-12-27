Ціна Agoric (BLD)
Поточна ціна Agoric (BLD) сьогодні становить 0.074901 USD з ринковою капіталізацією $ 49.95M USD. Ціна BLD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Agoric:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 190.36K USD
- зміна ціни Agoric протягом дня — -14.74%
- циркуляційна пропозиція – 666.10M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Agoric до USD становила $ -0.012951911876749532.
За останні 30 днів зміна ціни Agoric до USD становила $ -0.0164823620.
За останні 60 днів зміна ціни Agoric до USD становила $ +0.0483213090.
За останні 90 днів зміна ціни Agoric до USD становила $ +0.02277181792467624.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.012951911876749532
|-14.74%
|30 днів
|$ -0.0164823620
|-22.00%
|60 днів
|$ +0.0483213090
|+64.51%
|90 днів
|$ +0.02277181792467624
|+43.68%
Останній аналіз цін Agoric: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.83%
-14.74%
+11.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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