Сьогоднішня ціна AgoraHub (AGA)

Поточна ціна AgoraHub (AGA) сьогодні становить 0.01511861 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AGA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AgoraHub:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.85K USD

- зміна ціни AgoraHub протягом дня — +33.73%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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