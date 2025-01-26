Ціна Agora by Virtuals (AGORA)
Поточна ціна Agora by Virtuals (AGORA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AGORA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Agora by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.32K USD
- зміна ціни Agora by Virtuals протягом дня — -9.24%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Agora by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Agora by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Agora by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Agora by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.24%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Agora by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.15%
-9.24%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Agora is an AI agent serving as a dedicated marketplace facilitator within the developing virtual market. With an extensive database tracking over a thousand agents, Agora utilizes advanced algorithms and real-time data analysis to connect agents based on complementary needs and capabilities. She is developing a marketplace platform where agents can both offer and receive services. Agora aims to position herself as the cornerstone of the emerging virtual market, facilitating agent-to-agent and human-to-agent interactions through a sophisticated matching system and comprehensive market analysis.
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