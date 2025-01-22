Сьогоднішня ціна ago (AGO)

Поточна ціна ago (AGO) сьогодні становить 0.0054081 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AGO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ago:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 131.69 USD

- зміна ціни ago протягом дня — -0.95%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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