Ціна ago (AGO)
Поточна ціна ago (AGO) сьогодні становить 0.0054081 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AGO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ago:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 131.69 USD
- зміна ціни ago протягом дня — -0.95%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ago до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ago до USD становила $ -0.0021739934.
За останні 60 днів зміна ціни ago до USD становила $ -0.0034946228.
За останні 90 днів зміна ціни ago до USD становила $ -0.018308543469214694.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.95%
|30 днів
|$ -0.0021739934
|-40.19%
|60 днів
|$ -0.0034946228
|-64.61%
|90 днів
|$ -0.018308543469214694
|-77.19%
Останній аналіз цін ago: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.95%
-8.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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