Ціна Agnus AI (AGN)
Поточна ціна Agnus AI (AGN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AGN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Agnus AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.50K USD
- зміна ціни Agnus AI протягом дня — -11.45%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Agnus AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Agnus AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Agnus AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Agnus AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.45%
|30 днів
|$ 0
|-39.70%
|60 днів
|$ 0
|-52.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Agnus AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.32%
-11.45%
-1.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AI DRIVEN DECENTRALISATION Technology trust, transparency, and limitless possibilities Ethereum Flat Vector Icon EVM COMPATIBLE Effortlessly elevate projects with EVM Compatibility, seamlessly blending visionary aspirations and compatibility. Experience empowered, decentralized realms that propel your initiatives to new heights of success. Change Icon Settings Icon HYBRID CONSENSUS Harmonizing POA and PBFT, the hybrid Consensus forges trust and efficiency. A robust foundation ensures excellence in decentralized cryptographic landscapes, providing unparalleled security and seamless consensus mechanisms Super Ai AI AI EMPOWERED Confidently navigate the future with AI Empowerment. Intelligent safeguards in every transaction seamlessly intertwine security and innovation, defining decentralized realms. Experience a new era of empowered, intelligent blockchain solutions.
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