Сьогоднішня ціна Agnus AI (AGN)

Поточна ціна Agnus AI (AGN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AGN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Agnus AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.50K USD

- зміна ціни Agnus AI протягом дня — -11.45%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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