Сьогоднішня ціна AGNT SOCIAL

Поточна ціна AGNT SOCIAL (AGNT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,08% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AGNT до USD становить $ 0 за AGNT.

AGNT SOCIAL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 48 641, з циркуляційною пропозицією у 100,00B AGNT. Протягом останніх 24 годин AGNT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AGNT змінився на +0,18% за останню годину та на -11,29% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо AGNT SOCIAL (AGNT)

Ринкова капіталізація $ 48,64K$ 48,64K $ 48,64K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 48,64K$ 48,64K $ 48,64K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація AGNT SOCIAL — $ 48,64K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AGNT — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 48,64K.