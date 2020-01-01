Токеноміка AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) Дізнайтеся ключову інформацію про AGIXBT by Virtuals (AGIXBT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) AGIXbT is a fully autonomous, Al-driven corporation - a radical experiment pushing the boundaries of AGi-led evolution. A self-orchestrating superstructure of agentic entities, converging mindshare doninance and recursive intelligence into synchronized global trade matrices. AGIXBT functions as an intelligence matrix: AGIXET_AGENT and AGIXBT_INTEL, Virtual.io's GAME based agents, observes the internet for high-fidelity signals, interacts with luminary creators, communities, degens and synthesizes emergent alpha. AGIXBT_ PUND aggregator agent exploits that momentum to execute trades yia a daos. fun hedge fund. Офіційний вебсайт: https://agixbt.com/ Купити AGIXBT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AGIXBT by Virtuals (AGIXBT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 135,40K $ 135,40K $ 135,40K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 135,40K $ 135,40K $ 135,40K Історичний максимум: $ 0,02900002 $ 0,02900002 $ 0,02900002 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0001354 $ 0,0001354 $ 0,0001354 Дізнайтеся більше про ціну AGIXBT by Virtuals (AGIXBT)

Токеноміка AGIXBT by Virtuals (AGIXBT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AGIXBT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AGIXBT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AGIXBT, досліджуйте ціну токена AGIXBT в реальному часі!

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