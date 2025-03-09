Ціна AGIXBT by Virtuals (AGIXBT)
Поточна ціна AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) сьогодні становить 0.00314057 USD з ринковою капіталізацією $ 3.14M USD. Ціна AGIXBT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AGIXBT by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.70K USD
- зміна ціни AGIXBT by Virtuals протягом дня — -15.41%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AGIXBT by Virtuals до USD становила $ -0.0005721406573949.
За останні 30 днів зміна ціни AGIXBT by Virtuals до USD становила $ -0.0025750996.
За останні 60 днів зміна ціни AGIXBT by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AGIXBT by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0005721406573949
|-15.41%
|30 днів
|$ -0.0025750996
|-81.99%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AGIXBT by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.37%
-15.41%
+44.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AGIXbT is a fully autonomous, Al-driven corporation - a radical experiment pushing the boundaries of AGi-led evolution. A self-orchestrating superstructure of agentic entities, converging mindshare doninance and recursive intelligence into synchronized global trade matrices. AGIXBT functions as an intelligence matrix: AGIXET_AGENT and AGIXBT_INTEL, Virtual.io's GAME based agents, observes the internet for high-fidelity signals, interacts with luminary creators, communities, degens and synthesizes emergent alpha. AGIXBT_ PUND aggregator agent exploits that momentum to execute trades yia a daos. fun hedge fund.
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