Сьогоднішня ціна AGIXBT by Virtuals (AGIXBT)

Поточна ціна AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) сьогодні становить 0.00314057 USD з ринковою капіталізацією $ 3.14M USD. Ціна AGIXBT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AGIXBT by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.70K USD

- зміна ціни AGIXBT by Virtuals протягом дня — -15.41%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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