Ціна Agio (AGIO)
Поточна ціна Agio (AGIO) сьогодні становить 0.01824596 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AGIO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Agio:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 93.85 USD
- зміна ціни Agio протягом дня — -0.65%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Agio до USD становила $ -0.00012100909807623.
За останні 30 днів зміна ціни Agio до USD становила $ +0.0080989656.
За останні 60 днів зміна ціни Agio до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Agio до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00012100909807623
|-0.65%
|30 днів
|$ +0.0080989656
|+44.39%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Agio: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-0.65%
+4.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AGIO - Exploring ERC-20 Covered Tokens in the Crypto Meta In response to the inherent volatility of the cryptocurrency market, our priority is to instill a sense of security among investors. Enter Agio: we've introduced "covered tokens," ERC20 tokens that offer complete protection from the moment they are exchanged from a standard asset to its cover counterpart. This innovative approach enables users to mitigate potential losses while still capitalizing on the upward trajectory of their investments. Agio operates as a decentralized and trustless platform where individuals can seamlessly swap their assets for covered tokens (Ctokens). These Ctokens mirror the value fluctuations of the underlying assets, yet guarantee 100% coverage against losses at the point of acquisition. This means users can shield themselves against up to 100% of potential losses in the cryptocurrency realm while retaining the potential for gains. Our objective is to revolutionize the way users engage with cryptocurrency markets by offering them the means to hedge against downward price movements. Through depositing their assets on our platform, users gain control over their potential losses. Our transparent fee structure ensures users are fully informed about the costs associated with swapping their assets into covered tokens, empowering them to make informed investment decisions.
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